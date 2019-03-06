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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон «выплакал все глаза», когда читал финал сценария

Актер, сыгравший Джона Сноу, был шокирован окончанием киносаги.

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
Кит Харингтон Thierry Le Fouille/ZUMAPRESS.com (globallookpress.com)

Звезда популярной киносаги «Игра престолов» Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, признался, что со слезами на глазах читал финал сценария. До съемок последнего сезона актеры не знали, чем закончится культовый сериал, а когда дело дошло до сценария, то многие были удивлены. Харингтон признался, что его концовка фильма шокировала.

32-летний актер сказал, что «выплакал все глаза», пока читал последние сцены. Такое заявление он сделал во время вечернего шоу со Стивеном Колбертом. Ведущий предположил, что у саги счастливый конец, раз актер расплакался, но Харингтон не подтвердил и не опроверг его предположение.

Как передает Dailymail, актер во время шоу признался, что находит связи между реальными политическими ситуациями и тем, что происходило в сериале. По его мнению, сериал мог повлиять на поведение некоторых людей. Про предстоящий сезон актер ничего не стал рассказывать, кроме того, что он оказался под большим впечатлением от сюжета. Напомним, что премьера заключительного сезона состоится 14 апреля на канале HBO.

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Тэги:

"Игра Престолов"Джон СноуКит Харингтон

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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон «выплакал все глаза», когда читал финал сценария
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