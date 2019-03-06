Полиция открыла уголовное дело об избиении матери и брата популярного блогера Юрия Дудя

На ближайших родственников журналиста напали еще осенью, однако лишь сейчас делу дали ход.

В Москве ближайшие родственники журналиста и популярного блогера Юрия Дудя подверглись нападению нескольких неизвестных. Инцидент произошел еще осенью в западной части столицы, однако известно об этом стало только сейчас.

Были избиты мать Юрия Анна Степановна, а также его брат Игорь. Пострадавшие немедленно сообщили о случившемся в органы правопорядка, однако тогда в полиции хода делу не дали. Как сообщает Telegram-канал Mash, в среду, 6 марта, было начато уголовное производство по статье о побоях.

62-летняя мама Юрия Дудя – учитель химии в школе Олимпийского резерва, а брату блогера исполнилось 39 лет. Нападение произошло неподалеку от дома семьи, к счастью, серьезных травм никто не получил.

Напомним, Юрий Дудь наиболее известен широкой публике своими программами-интервью с известными людьми. Новые выпуски шоу на YouTube-канале «вДудь» пользуются большой популярностью, в гостях у блогера успели побывать Никита Михалков, Дмитрий Киселев, Александр Маршал и другие знаменитости.