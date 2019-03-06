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Люк Перри всегда брал в полет пару воздушных шариков

Сын Тома Хэнкса Колин поделился забавным воспоминанием о встрече со звездой «Беверли-Хиллз 90210» на борту лайнера.

Люк Перри всегда брал в полет пару воздушных шариков
Люк Перри. Фото: Global Look Press

Колин Хэнкс, снявшийся в первом сезоне сериала «Фарго», на своей страничке в соцсети рассказал о своей встрече с Люком Перри, который скончался в понедельник, 4 марта. Он отметил, что ему посчастливилось пообщаться с актером лишь однажды, но эта история слишком хороша, чтобы не поведать о ней.

Сын Тома Хэнкса написал, что однажды летел из Мексики в США вместе с женой. На борту были двое детей, которые «пронзительно кричали и орали» друг на друга.

«Если у вас есть дети, то вы понимаете. Иногда с этим ничего нельзя поделать. Это продолжалось примерно два часа», — написал Хэнкс. Перед тем, как самолет начал снижение и крики еще больше усилились, из салона первого класса вышел мужчина, надувающий воздушный шарик.

«Шляпа, борода, очки, шарик. Он его завязал и протянул детям, как рыцарь, который держит меч, преклонив колени, склонив голову и вытянув руки. Дети замолчали в мгновение ока.

Самолет был готов разразиться аплодисментами», — рассказал Хэнкс, который понял, что героем часа был именно Перри только после того, как самолет приземлился.

В очереди к паспортному контролю они оказались рядом и Перри неожиданно похвалил Колина за его работу в «Фарго».

«Я в свою очередь начал петь дифирамбы о том, как я им восхищаюсь, а также похвалил его за находчивость с шариком, отметив, что Перри настоящий профи и этому нельзя научить. На это он сказал, что всегда берет с собой парочку воздушных шариков, чтобы дарить их кричащим детям», — продолжил рассказ Хэнкс.

«Не знаю, правда ли это, но у меня нет причин ему не верить. Парень был настоящим джентльменом. Он ушел, черты возьми, слишком рано. И черт бы меня побрал, если не начну брать с собой в путешествие несколько воздушных шаров», — поклялся Хэнкс.

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Люк Перри всегда брал в полет пару воздушных шариков
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