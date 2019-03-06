Ростислав Хаит экспромтом исполнил в ресторане пародию на песню Муслима Магомаева

Актер и участник «Квартета И» Леонид Барац записал и выложил в свой аккаунт в Instagram творческий экспромт коллеги Ростислав Хаита, который во время ужина в ресторане спел песню. Прямо за столом Хаит записал ремейк на популярную советскую композицию «Лучший город земли» Муслима Магомаева.

В версии артиста песня получила новое название — «Там, где я не был», при этом, от оригинала осталась только музыка, а вот слова Хаит придумал свои. На видео актер поет: «Никогда не бывал я, там где не был ни разу, и всегда я бывал, там, где был я уже», потом он сбивается, но снова продолжает придумывать текст, в котором обыгрываются очевидные фразы.

Слышно, что за кадром Хаиту помогают друзья, которые подпевают и создают «музыку». Поклонникам «ремейк» пришелся по душе. «Сейчас нет более тонкого юмора, чем у Вас. Всегда в яблочко», «Какая глубокая мысль. Сохранила себе для дальнейшего прослушивания», «Смешно. Клевая песня. исполнение отличное. Бэк-вокал не менее отличный», — написали в комментариях к посту подписчики.