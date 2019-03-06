Татьяна Буланова поймала букет невесты на свадьбе

Известная певица Татьяна Буланова празднует пятидесятилетний юбилей. Не так давно певица подала на алименты. Со своим предыдущим супругом футболистом Владиславом Радимовым она рассталась в 2016 году. Между тем Буланова не так давно была на свадьбе. Там она поймала букет невесты. «Я надеюсь, что эффект скоро будет. Я пока не знаю, не задумываюсь», — заметила певица.

больше по теме Татьяна Буланова в будущем планирует обратиться к пластическим хирургам При этом певица заметила, что она жутко боится врачей.

Буланова также отметила, что родные и близкие порой зовут ее Татьяна Ивановна. При этом возраст она не чувствует. По ее словам, таким образом они просто прикалываются с близкими. Что касается остальных, то они называют ее просто Татьяна.

Также Буланова заметила, что у артиста, если он хочет добиться успеха на сцене, должен быть сильный характер. В любом случае будут возникать трения. Причем, чем известнее артист становится, тем больше подводных камней на его пути. Кроме того, как считает звезда, успех невозможен без природного таланта и удачи, сообщает «Пятый канал».