НОВОСТИ

Татьяна Буланова поймала букет невесты на свадьбе

Певица предпочитает пока не задумываться о новом замужестве.

Татьяна Буланова поймала букет невесты на свадьбе
Татьяна Буланова/фото: globallook

Известная певица Татьяна Буланова празднует пятидесятилетний юбилей. Не так давно певица подала на алименты. Со своим предыдущим супругом футболистом Владиславом Радимовым она рассталась в 2016 году. Между тем Буланова не так давно была на свадьбе. Там она поймала букет невесты. «Я надеюсь, что эффект скоро будет. Я пока не знаю, не задумываюсь», — заметила певица.

Буланова также отметила, что родные и близкие порой зовут ее Татьяна Ивановна. При этом возраст она не чувствует. По ее словам, таким образом они просто прикалываются с близкими. Что касается остальных, то они называют ее просто Татьяна.

Также Буланова заметила, что у артиста, если он хочет добиться успеха на сцене, должен быть сильный характер. В любом случае будут возникать трения. Причем, чем известнее артист становится, тем больше подводных камней на его пути. Кроме того, как считает звезда, успех невозможен без природного таланта и удачи, сообщает «Пятый канал».

Вам может быть интересно:

Татьяна Буланова призналась, что все ее друзья мужчины нетрадиционной ориентации Буланова призналась, что называет девушку своего старшего сына невесткой «Становится страшно»: Татьяна Буланова прокомментировала известие о смерти Сергея Захарова

Тэги:

букет невестыВладислав РадимовТатьяна Буланова

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Татьяна Буланова поймала букет невесты на свадьбе
Интересно?
Поделись с друзьями: