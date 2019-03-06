«Я долго его никуда не выводил»: Сергей Лазарев старался оградить сына от публичности

Первенец Сергея Лазарева — сын Никита появился на свет в 2014 году. Долгое время, на протяжении двух лет артист не афишировал рождение наследника. О том, что у него есть сын артист рассказал только в 2016 году. По словам музыканта, он старался не водить Никиту на публичные мероприятия, защищая малыша от пристального внимания поклонников и прессы.

«Я долго его никуда не выводил», — приводит «СтарХит» слова Сергея Лазарева. Первой «звездной подружкой» Никиты стала дочка украинской исполнительницы Ани Лорак — София. Несмотря на разницу в возрасте, девочка уже учится в первом классе, а наследник Лазарева еще пока ходит в садик, дети смогли найти общий язык. После того, как Никита познакомился с Софией, его папа привел малыша на детских праздник Лизы и Гарри Галкиных и дочери поп-короля сцены Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории.

А до этого Никита общался с детьми в садике, где к нему относились, как к обычному ребенку. Воспитывать малыша Сергею Лазареву помогает его мама — Валентина Викторовна, по словам которой, ее внук очень привязан к папе и считает его главным авторитетом в семье.