«Всем завистницам»: Алена Кравец поставила на место недоброжелателей в соцсети «честным» селфи

К модели и телеведущей Алене Кравец приковано внимание множества поклонников. В одном только Instagram у девушки больше полумиллиона подписчиков, а многие снимки из тех, что она выкладывает в Сеть, собирают сотни комментариев.

Конечно, у светской львицы достаточно и недоброжелателей. Ее часто критикуют за то, что ее роскошные светлые локоны – вовсе не настоящие, а обычный парик. Накануне ведущая ответила завистницам, доказав, что и ее собственные волосы выглядят прекрасно.

На страничке Кравец в соцсети появился снимок, на котором она смотрит в кадр, придерживая рукой шевелюру темного оттенка. Знаменитость отметила, что кадр был сделан «случайно» и именно такой ее видят самые дорогие ей люди.

«Хотели «без парика» – получайте! Всем злобным с… завистницам посвящается! Мимикрия в нашем мире порой жизненно необходима!» – прокомментировала Алена свое «честное» селфи.

Напомним, в жизни светской львицы и ее дочери Даниэллы сейчас не самый простой период. Уличив мужа-миллионера в неверности, она переехала из особняка на Рублевке в Москву, а в конце января начала оформлять документы для развода. А недавно Кравец сообщила, что ее дочь подверглась нападению в школе. Девочку подстерегли две старшеклассницы и обрезали ей часть длинных волос.