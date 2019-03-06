«Я бы посоветовал ему не заниматься этим»: Бодров-старший высказался о намерении Барецкого снять продолжение «Брата»

Не так давно популярный шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается приступить к съемкам третьей части культового фильма «Брат», где в главной роли сыграл актер Сергей Бодров, погибший в 2002 году в Кармадонском ущелье при сходе лавины. Многие эксперты с негативом отнеслись к идее Барецкого снять продолжение ленты.

Наконец, высказался по этому поводу и российский сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший. Он считает, что идея снять продолжение культового фильма как минимум странная. Кроме того, он заметил, что вообще не знает такого шоумена, как Барецкий. «Я бы посоветовал ему не заниматься этим», — сказал Бодров-старший, слова которого приводит портал russian.rt.com.

Отметим, что картины «Брат» и «Брат-2» стали культовыми сразу после выхода на широкие экраны. Образ Данила Багрова копировали многие подростки в начале двухтысячных годов. Фильм «Брат» стал четвертым для режиссера Алексея Балабанова. В 1997 году Бодров и Балабанов получили главные призы на фестивале «Кинотавр». Позже Балабанов рассказывал, что ставил перед собой цель соединить в одной картине бандитов и музыкантов. Какое-то время режиссер размышлял над тем, кого привлечь на главную роль среди музыкантов. В итоге он остановил свой выбор на лидере группы «Наутилус Помпилиус» Вячеславе Бутусове. Также к съемкам были привлечены еще несколько популярных рок-музыкантов. Интересно, что жена режиссера Балабанова признавалась, что ее супруг писал сценарий картины на даче. Бодрова режиссер решил позвать после того, как увидел его в главной роли в картине «Кавказский пленник». Он признавался, что был впечатлен, как актер сыграл свою роль.