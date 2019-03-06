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Сергей Лазарев о прибавлении в семье: «Чем больше детей, тем лучше»

Певец и актер Сергей Лазарев воспитывает маленького сына Никиту, малыш появился на свет в 2014 году.

Сергей Лазарев о прибавлении в семье: «Чем больше детей, тем лучше»
Сергей Лазарев с сыном Никитой (Фото: Instagram.com/lazarevsergey)

В одном из недавних интервью 35-летнего Сергея Лазарева спросили о том, готов ли он к прибавлению в семействе. Ни для кого не секрет, что у певца уже есть наследник — сын Никита. Малыш родился в 2014 году. Именно поэтому журналисты решили выведать у певца его планы, касающиеся появления второго ребенка. Сам артист на все расспросы ответил философски, сославшись на время и обстоятельства. «Поживем — увидим. Чем больше детей, тем лучше!» — приводит «СтарХит» слова Сергея Лазарева.

Не осталась в стороне от обсуждения личных семейных тем и мама певца — Валентина Викторовна, по словам которой, ее сын стал для Никиты самым важным человеком. При этом женщина старается не вмешиваться в вопросы, касающиеся воспитания внука, так как она полностью доверяет Сергею. В свое время Валентина Лазарева сама настаивала на правильном питании, поэтому ее сын всегда очень тщательно следит за своим рационом. Естественно, такой же подход был применен и к внуку.

«Никите у нас почти 5 лет, а еще ни разу не пробовал конфеты: предлагаешь шоколадку, а он отказывается, говорит, что вредно!», — отметила мама певца — Валентина Викторовна.

Напомним, что на протяжении четырех лет до 2012 года Сергей Лазарев стоил отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Даже после расставания экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения. Знаменитости часто встречаются на различных мероприятиях. Кроме того, певец общается и с украинской исполнительницей Ани Лорак, которая не так давно развелась с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

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Сергей Лазарев о прибавлении в семье: «Чем больше детей, тем лучше»
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