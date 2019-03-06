Жительница Алтайского края обвиняет мужа в мошенничестве и присвоении шести миллионов рублей

Светлана Мельникова уже три года живет в селе в нищете и одиночестве. Она называет своего супруга альфонсом, так как он оставил ее без средств для существования.

В Алтайском крае проживает Светлана Мельникова. Еще несколько лет назад у нее была счастливая семья, престижная работа и роскошная трехкомнатная квартира в центре Бийска. Однако ее жизнь кардинально изменилась после того, как в Интернете она познакомилась с Андреем Мельниковым. Женщина утверждает, что мошенническим путем он отобрал у нее шесть миллионов рублей и скрылся. Теперь Светлана живет в ветхом доме на окраине села в нищете и одиночестве.

На днях Мельникова стала героиней передачи «Прямой эфир». Она встала на колени в студии и попросила о помощи. «Я не живу, а выживаю. Мне не на что жить. Меня соседи кормят. Носят хлеб, крупу, чтобы я могла прожить. Меня обобрали и выкинули», — в слезах рассказала женщина. Она призналась, что вышла замуж от безысходности. У Светланы умерли родители, а затем пропал 13-летний сын. По словам женщины, она осталась одна и это ее сильно беспокоило. От отчаяния она вышла замуж и вскоре избранник уговорил ее переехать жить в село и выращивать свиней на продажу.

По словам Светланы, за квартиру она получила 2, 5 миллиона рублей. Их супруг сразу забрал и положил на счет в банке. Затем он купил машину и оформил ее на свое имя. Женщина была поражена, когда Андрей исчез, а затем забрал свои вещи и переехал жить в другой дом. Там он теперь обитает со своей сожительницей Татьяной, которую раньше называл своей сестрой. Когда редакторы передачи связались с Андреем, то он заявил, что это Светлана украла у него деньги. «30 миллионов она у меня украла. Я захожу домой — она сидит и жжет эти деньги, в печку бросает пачками. Она за мой счет живет, ребята», — заявил мужчина. Оа заверил, что это супруга заставила его переехать жить в село. По его словам, сейчас Светлана находится на его содержании.

Мельникова была шокирована, когда услышала слова мужа. Она опровергла его обвинения. Более того, по ее словам, Андрей забрал у нее не только деньги, но и золото, а также сбережения. В общей сложности, по ее словам, мужчина присвоил себе 6 миллионов рублей. Светлана уже подала заявление, чтобы ее брак признали фиктивным. В студии появился друг Мельникова Денис Брюханов. Он заверил, что Андрей помогал жене. По его словам, золото Светланы было заложено, чтобы купить корм для свиней. «Она покупала более дешевый корм, чтобы получить выгоду. Тем самым она погубила хозяйство», — заверил Денис. Когда в студию пришла подруга Светланы Наталья, то она с кулаками набросилась на Дениса. Женщина не смогла сдержать себя, когда услышала его слова. Она заверила, что он лжет и состоит в сговоре с Андреем.

Как оказалось, ранее муж Светланы несколько лет прожил в гражданском браке с жительницей Барнаула Еленой Кузнецовой. «Я десять лет прожила с ним в гражданском браке, но тогда он был Миронов Игорь. Якобы он захотел взять фамилию матери, но я думаю, что его разыскивали. Когда он ко мне пришел, то на него было заведено дело за мошенничество, но ему дали условный срок», — рассказала женщина. Она отметила, что супруг жил в ее квартире, не работал и ничем не помогал. По ее словам, в 2012 году Мельников уехал якобы на заработки и не вернулся. «Прошу вас, этого человека надо засадить, наказать. За всех женщин, которых он обманул», — добавила Елена. Гости в студии, услышав эту историю, посоветовали Светлане уехать из села и найти работу. Ведущий Андрей Малахов в свою очередь отметил, что юристы проконсультируют женщину и объяснят, как ей лучше развестись с мужем-альфонсом.