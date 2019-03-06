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«Помогают только таблетки»: Бородина пожаловалась на метеозависимость

Ведущая призналась, что тяжело переносит изменения погоды.

«Помогают только таблетки»: Бородина пожаловалась на метеозависимость
Ксения Бородина https://www.instagram.com/borodylia/

Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина пожаловалась на метеозависимость. Она написала в своем аккаунте в Instagram пост, в котором спросила у фанатов, как они справляются с проблемами со здоровьем при изменении погоды, и призналась, что ее спасают только медикаменты.

«Такая погода мне вообще не подходит, помогают только таблетки (((( голова болит с самого утра», — написала Бородина. Она призналась, что ждет солнце и весну, а не дождь. Многие поклонники в комментариях к посту написали Бородиной, что также страдают при перемене погоды, причем не только от головной боли, но и от болей в суставах.

Отметим, что в последние дни в столице установилась аномальная погода. Синоптики предупредили о том, что 6—7 марта может быть метель и сильное похолодание, а на праздничные выходные в столице ожидается мокрый дождь. Ухудшение погодных условий сказалось даже на авиасообщении — в Москве были задержаны некоторые рейсы в последние сутки.

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Ксения БородинаМосквапогода

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«Помогают только таблетки»: Бородина пожаловалась на метеозависимость
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