На спектакль с участием Башарова в Минске продали 49 билетов из полутора тысяч

Скандал с избиением жены Елизаветы Шевырковой, судя по всему, боком выходит актеру Марату Башарову. Несколько дней назад в столице Белоруссии Минске должен был состояться спектакль «Любовь@.ру», где он играет одну из главных ролей. Отметим, что это одна из самых кассовых постановок Театра Терезы Дуровой. Однако как только в прессе появилась информация о рукоприкладстве Башарова, спектакль пришлось отменить. Спрос на билеты резко упал. Было продано всего 49 билетов из полутора тысяч.

В спектакле «День сюрпризов» роль Башарова и вовсе досталось актеру Сергею Астахову. По его словам, актеры порой заменяют друг друга в постановках. Кто-то уезжает на гастроли, и поэтому нужна замена. Астахов заметил, что последние слухи вокруг Башарова очень неприятны. Он прекрасно понимает тех людей, которые не хотят идти и смотреть на его коллегу.

Отметим, что из-за отмены спектакля в Минске актеры потеряли выручку в 5 миллионов рублей. Часть этих денег должна была достаться Башарову, сообщает «Пятый канал».