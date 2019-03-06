Анна Нетребко поделилась своим рецептом овощей для худеющих

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко поделилась со своими поклонниками, заботящимися о фигуре, рецептом полезного блюда из овощей. Она разместила в своем аккаунте в Instagram фото ужина, который приготовила себе в разгрузочный день.

Под снимком жареных овощей она написала, что готовила блюдо на топленом масле, а при подаче добавляла песто и кинзу. Певица добавила, что можно добавить по желанию еще орехи. В конце рецепта Нетребко предложила и вариант для тех, кто не собирается худеть и предпочитает блюда с мясом.

«Кто меня ненавидит сейчас — добавьте бекон», — написала певица. Отметим, что вес певицы постоянно вызывает вопросы у поклонников, поскольку иногда звезда выглядит постройневшей, а иногда, наоборот, кажется, что она набрала несколько килограммов. При этом сама Нетребко заявляла, что ее вес примерно на одном уровне уже последние восемь лет, а диеты она не приемлет и ест все, что ей нравится, просто в умеренных количествах. Кроме того, она объясняла, что оперные певицы не должны быть слишком худыми, поскольку вес позволяет намного лучше удерживать дыхание, что так важно для этой профессии.

