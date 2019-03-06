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С Егора Бероева требует миллион рублей бывший приятель

Актер «мирным путем» отказался вернуть деньги бизнесмену Мирату Джамбулатову.

С Егора Бероева требует миллион рублей бывший приятель
Егор Бероев/ фото: instagram.com/ egorberoev

Бывший приятель актера Егора Бероева Мират Джамбулатов обратился с исковым заявлением в Пресненский районный суд столицы. Он требует, чтобы ему вернули долг в миллион рублей. По словам адвоката Джамбулатова Ирины Подобновой, предприниматель познакомился с Бероевым в 2012 году на мероприятии благотворительного фонда «Я есть!» Бизнесмен активно помогал организации.

В какой-то момент Бероев попросил 1,2 миллиона рублей на постановку в России зарубежного спектакля. По дружбе Джамбулатов занял денег звезде. Однако время шло, а актер не торопился гасить долг. На данный момент бизнесмену вернули только 200 тысяч рублей. Да и то это сделал не сам артист, а его близкие.

В итоге Джамбулатов перестал общаться с Бероевым и помогать благотворительному фонду. Подобнова заметила, что пыталась решить конфликт мирным путем, однако пришлось обращаться в суд. Первое заседание по этому делу пройдет уже в ближайшее время, сообщает «СтарХит».

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"Я есть!"Егор Бероевмиллион рублей

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С Егора Бероева требует миллион рублей бывший приятель
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