Дочь Хазанова о внучках артиста: «Они знают, что дедушка у них — эпоха»

45-летняя Алиса Хазанова — дочь народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова в недавнем интервью откровенно рассказала о своих детях. Как и большинство знаменитостей, актерскую карьеру наследница 73-летнего Геннадия Викторовича старается совмещать с материнством. В браке со швейцарским бизнесменом Давидом Бауманом у Алисы родился первенец — дочка Мина. В апреле девочке исполнится 16 лет. В 2007 году в семье появился второй ребенок — дочь Эва.

Говоря о воспитании девочек, актриса призналась, что отдает себе отчет в том, что ее дочери — это новое поколение. По словам Алисы, когда в их жизни появлялись новые технологии, им приходилось изучать на практике все новые веяния современности. А вот нынешняя молодежь воспринимает подобное как данность. «И Мина с Эвой в этом вопросе какие-то удивительно взрослые», — приводит «ВокругТВ» слова Алисы Хазановой. При этом актриса не стала скрывать, что, как и всяким подросткам, им присущи детские глупости, но в целом они растут рассудительными. «Ну, они как бы знают, что у них дедушка — эпоха. К этому они относятся с уважением и с любовью», — уверяет дочь Геннадия Хазанова.

Желание завести детей у Алисы появилось в возрасте 24 лет. Однако на то, чтобы претворить свою мечту о материнстве в жизнь, ей понадобилось четыре года. Еще до прихода в кино на протяжении восьми лет Алиса Хазанова танцевала в Большом театре. В какой-то момент наследница именитой фамилии задумалась, стоит ли ей оставаться на сцене. Однако балет ей пришлось оставить совершенно по другой причине — из-за травмы колена. После того как Алиса вышла замуж, она вместе с мужем некоторое время жила в Европе. Именно за границей она познакомилась с кинорежиссером Николаем Хомерики, который предложил дочери Геннадия Хазанова сыграть одну из ролей в его картине «977». Вспоминая о первом киноопыте, актриса признается, что именно благодаря той встрече смогла открыть для себя новые грани, сообщает 7days.ru.