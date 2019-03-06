НОВОСТИ

Дочь Хазанова о внучках артиста: «Они знают, что дедушка у них — эпоха»

Российская актриса театра и кино Алиса Хазанова рассказала о своих дочерях.

Дочь Хазанова о внучках артиста: «Они знают, что дедушка у них — эпоха»
Геннадий Хазанов и его дочь Алиса (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Алиса Хазанова — дочь народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова в недавнем интервью откровенно рассказала о своих детях. Как и большинство знаменитостей, актерскую карьеру наследница 73-летнего Геннадия Викторовича старается совмещать с материнством. В браке со швейцарским бизнесменом Давидом Бауманом у Алисы родился первенец — дочка Мина. В апреле девочке исполнится 16 лет. В 2007 году в семье появился второй ребенок — дочь Эва.

Говоря о воспитании девочек, актриса призналась, что отдает себе отчет в том, что ее дочери — это новое поколение. По словам Алисы, когда в их жизни появлялись новые технологии, им приходилось изучать на практике все новые веяния современности. А вот нынешняя молодежь воспринимает подобное как данность. «И Мина с Эвой в этом вопросе какие-то удивительно взрослые», — приводит «ВокругТВ» слова Алисы Хазановой. При этом актриса не стала скрывать, что, как и всяким подросткам, им присущи детские глупости, но в целом они растут рассудительными. «Ну, они как бы знают, что у них дедушка — эпоха. К этому они относятся с уважением и с любовью», — уверяет дочь Геннадия Хазанова.

Дочка Геннадия Хазанова — Алиса. Фото: Globallookpress.com

Желание завести детей у Алисы появилось в возрасте 24 лет. Однако на то, чтобы претворить свою мечту о материнстве в жизнь, ей понадобилось четыре года. Еще до прихода в кино на протяжении восьми лет Алиса Хазанова танцевала в Большом театре. В какой-то момент наследница именитой фамилии задумалась, стоит ли ей оставаться на сцене. Однако балет ей пришлось оставить совершенно по другой причине — из-за травмы колена. После того как Алиса вышла замуж, она вместе с мужем некоторое время жила в Европе. Именно за границей она познакомилась с кинорежиссером Николаем Хомерики, который предложил дочери Геннадия Хазанова сыграть одну из ролей в его картине «977». Вспоминая о первом киноопыте, актриса признается, что именно благодаря той встрече смогла открыть для себя новые грани, сообщает 7days.ru.

Вам может быть интересно:

Жванецкий, Хазанов и Смолин: создатели фильма «Юморист» вдохновлялись советскими сатириками В Сети появился трейлер комедии Елены Хазановой «Любовницы» Хазанов рассказал о роковой роли Жванецкого

Тэги:

Геннадий Хазанов

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Хазанова о внучках артиста: «Они знают, что дедушка у них — эпоха»
Интересно?
Поделись с друзьями: