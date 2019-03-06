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С гастролирующего по стране Федора Добронравова требуют нового сезона «Сватов»

Поклонники признаются, что обожают героя семейной комедии Ивана Бутько, которого играет актер.

С гастролирующего по стране Федора Добронравова требуют нового сезона «Сватов»
Фото: globallookpress.com

По-настоящему «народный» актер Федор Добронравов в эти дни разъезжает по российским городам с гастролями. Накануне любимый миллионами артист выступил в Ростове, а уже сегодня, 6 марта, выйдет на сцену в Краснодаре. Об этом Федор Добронравов рассказал на своей странице в Instagram, заодно, поблагодарив ростовчан за теплый и душевный прием.

Но вот на географические перемещения своего кумира подписчики , похоже, даже никакого внимания не обратили. Многие из комментаторов, как оказалось, большие поклонники сериала «Сваты», в котором актер грает одну из главных, и точно самую колоритную и запоминающуюся роль одного их тех самых сватов — Ивана Бутько.

В комментариях поклонники признаются, что постоянно пересматривают многосерийный фильм о забавных приключениях двух семейных пар и требуют от Федора Добронравова нового, седьмого сезона фильма. Ведь, как призналась одна из поклонниц актера, ее семилетняя дочка предыдущие шесть сезонов уже выучила наизусть и просто обожает экранную чету- Ивана и Валюху Бутько.

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гастролиновый сезонподписчикисериал СватыФедор Добронравов

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С гастролирующего по стране Федора Добронравова требуют нового сезона «Сватов»
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