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Алсу вспомнила о татарских корнях и примерила чалму для фотосессии

Певица спросила у поклонников мнение о ее необычном образе.

Алсу вспомнила о татарских корнях и примерила чалму для фотосессии
Алсу https://www.instagram.com/alsou_a/

Российская певица Алсу в своем аккаунте в Instagram показала фото, сделанное во время фотосессии для журнала. Она поинтересовалась у поклонников, нравится ли им ее необычный образ, который определенно напоминает о татарских корнях певицы своей цветовой гаммой и пестрым головным убором.

Судя по всему, готовясь к фотосессии, Алсу вдохновилась татарскими традициями покрывать голову чалмой, поскольку для фото она завязала платок именно в этой форме. Цветовая гамма остального образа тоже получилась весьма «восточной», хоть и довольно современной: певица надела яркую водолазку цвета фуксии, брюки на несколько тонов темнее и ярко-голубые туфли с открытым носком. Дополнила свой образ Алсу приглушенным макияжем, сделав акцент на глаза.

Поклонники оценили такой яркий образ. В комментариях певицу назвали «восточной красавицей», «татарской красавицей» и даже «шамаханской царицей». Но нашлись и те, кто посоветовал звезде выбирать более легкие наряды, а внешний вид Алсу назвали «цыганским». Но большинство все-таки поддержали певицу в выборе восточных мотивов.

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Алсу вспомнила о татарских корнях и примерила чалму для фотосессии
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