«На раёне»: дочка Михаила Галустяна растет «правильным пацаном»

Смешное фото артиста и его маленькой дочки в Instagram набрал больше 200 тысяч «лайков»

Известный резидент Comedy Club и актер Михаил Галустян довольно часто делится в социальных сетях снимками со своими детьми. Две очаровательные дочки Эстелла и Элина – настоящая гордость любящего отца, который не только может похвастаться достижениями своих очаровательных малышек, но и пошутить вместе с ними.

Очередной пост звезды в Instagram как раз из забавных. На снимке в стиле 90-х, которым поделился Михаил со своими подписчиками, он вместе со своей старшей дочерью Эстеллой сидят на корточках. К этому снимку Галустян поставил хэштег «На районе».

Фотография очень понравилась подписчикам артиста, под снимком они поставили больше 200 тысяч «лайков». Многие, подыгрывая звезде, оставляли соответствующие комментарии. Например, некоторые фолловеры интересовались, где же обязательный атрибут «настоящих пацанов» — семечки. Некоторые подмечали, что в отличие от папы, у дочки присесть получилось куда лучше и красивее.

Большинство же фанатов Михаила писали коротко: «Красава!», «Вот это банда!». Одна из подписчиц, немного раздраженная обилием «приблатненных» комментариев, написала: «Он не «красава», он просто классный парень с красивым и веселым сердцем».