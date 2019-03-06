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Марат Башаров подозревает, что его сглазили участники «Битвы экстрасенсов»

Друг актера заявил, что его звездный товарищ, возможно, стал жертвой проклятия.

Марат Башаров подозревает, что его сглазили участники «Битвы экстрасенсов»
Марат Башаров / Global Look Press

Друг популярного актера Марата Башарова, который попросил не указывать своего имени, заявил, что его товарищ сейчас очень переживает из-за того, что супруга Елизавета Шевыркова подала заявление на развод. Кроме того, сейчас у актера не все гладко на работе. Продюсеры приняли решение заменить его в спектакле «День сюрпризов» на коллегу по творческому цеху Сергея Астахова. Башаров сейчас всерьез задумался над тем, что его прокляли герои «Битвы экстрасенсов» — маги и колдуны.

Друг актера рассказал, что жена давно уговаривала супруга покинуть проект. Однако участие в «Битве экстрасенсов» приносит актеру хороший доход, поэтому он не хочет уходить из шоу. Башаров рассказал другу, что маги и колдуны порой ведут себя на проекте очень агрессивно. Сыплют проклятиями, часть из которых перепадает и на долю ведущего. В эфир, конечно, это все не попадает. Туда пускают только отредактированные сцены.

Башаров также рассказал другу, почему он сломал в декабре нос своей супруге Елизавете Шевырковой. По его словам, он просто не помнит, почему на него нашла агрессия. Актер признался, что у него возникают провалы в памяти из-за большого количество выпитого алкоголя. Актер заметил, что та история с избиением жены нанесла непоправимый урон его имиджу, сообщает «Комсомольская правда».

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Елизавета ШевырковаМарат Башаровшоу "Битва экстрасенсов"

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Марат Башаров подозревает, что его сглазили участники «Битвы экстрасенсов»
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