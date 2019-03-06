Дэвид Бэкхем в день рождения сына вспомнил, как они вместе выходили на футбольное поле

Легендарный футболист Дэвид Бэкхем публично, на своей странице в Instagram поздравил сына Бруклина с его двадцатилетием. Спортсмен разместил снимок, на котором Бруклину около четырех лет, и он в футбольной форме вместе с отцом на поле.

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Под фото Бэкхем написал, что двадцать лет назад «этот маленький человек вошел в нашу жизнь». Он признался, что когда их с Викторией сын рос, они гордились тем, каким он становится человеком, и с какой страстью он все делает.

Публикация чуть больше, чем за сутки набрала более двух миллионов лайков. В комментариях поклонники Дэвида присоединились к поздравлениям и заявили, что приятно видеть, когда сын и отец так хорошо общаются. «Крутая фотка, приятель!», «Такое прекрасное фото! Поздравляю вашего сына Бруклина», «Вы не изменились! Страшно представить, что это было столько лет назад!», — написали поклонники под публикацией. А сам Бруклин опубликовал в свой день рождения в своем аккаунте тоже свое детское фото, на котором он вместе с мамой и папой, в подписи он признался родителям в любви.