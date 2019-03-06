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Празднующий 85-летие Михаил Жванецкий испытывает проблемы со сном

Сатирик признался, что порой вынужден пить снотворное.

Празднующий 85-летие Михаил Жванецкий испытывает проблемы со сном
Михаил Жванецкий (Фото: КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ")

Известный российский сатирик Михаил Жванецкий 6 марта 2019 года празднует 85-летие. Он родился в далеком 1934 году в Одессе. По словам юмориста, в силу возраста у него сейчас есть проблемы со сном. В таких случаях он берет полтаблетки снотворного. Сатирик признался, что порой по ночам прокручивает в голове прошедшие концерты. Порой он отмечает, что мог бы ответить так-то на интересный вопрос из зала, но почему-то вовремя не смекнул. Иногда, как признается сатирик, он может сказать что-то неловкое, а потом мучается. И от этого тоже не может заснуть.

Жванецкий до сих пор активно участвует в различных концертах. Несмотря на солидный возраст он активно гастролирует не только по России, но и по Европе. Что касается шуток, то он отмечает, что научился уже давно быстро и спонтанно «юморить». Делает он это порой совершенно неосознанно.

«Как-то могу, перелистывая, что-то сказать такое. И потом даже забыть, что я произнес по ходу концерта», — заметил Жванецкий, слова которого приводит портал souzveche.ru.

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Михаил ЖванецкийОдессапроблемы со сном

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Празднующий 85-летие Михаил Жванецкий испытывает проблемы со сном
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