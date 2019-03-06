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Жванецкий вспомнил, как отказался от миллиона долларов, предложенных Березовским

Олигарх хотел, чтобы юморист вел политическую сатирическую передачу.

Жванецкий вспомнил, как отказался от миллиона долларов, предложенных Березовским
Михаил Жванецкий (Фото: Борис Кудрявов/EG)

Знаменитый российский сатирик Михаил Жванецкий вспомнил историю, как он отказался от больших денег, которые ему предлагал олигарх Борис Березовский. По словам юмориста, он вместе с женой был дома, когда раздался звонок. На пороге стоял Березовский. Он предложил сатирику за миллион долларов в год вести сатирическую политическую передачу При этом Березовский заметил, что не ждет мгновенного ответа. Он дал время Жванецкому подумать.

Сатирик тогда плохо представлял насколько это большие деньги. В то же время после раздумий он понял, что не хочет непрерывно говорить о политике. Жена полностью его поддержала. Она просто сказала, что не знает, что такое миллион долларов.

Жванецкий заметил, что большие деньги ему мало интересны. В то же время он привык работать за гонорар. Благодаря этому он может позволить себе купить, к примеру, новую машину, сообщает портал souzveche.ru.

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Борис Березовскиймиллион долларовМихаил Жванецкий

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Жванецкий вспомнил, как отказался от миллиона долларов, предложенных Березовским
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