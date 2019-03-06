Жванецкий вспомнил, как отказался от миллиона долларов, предложенных Березовским

Знаменитый российский сатирик Михаил Жванецкий вспомнил историю, как он отказался от больших денег, которые ему предлагал олигарх Борис Березовский. По словам юмориста, он вместе с женой был дома, когда раздался звонок. На пороге стоял Березовский. Он предложил сатирику за миллион долларов в год вести сатирическую политическую передачу При этом Березовский заметил, что не ждет мгновенного ответа. Он дал время Жванецкому подумать.

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Сатирик тогда плохо представлял насколько это большие деньги. В то же время после раздумий он понял, что не хочет непрерывно говорить о политике. Жена полностью его поддержала. Она просто сказала, что не знает, что такое миллион долларов.

Жванецкий заметил, что большие деньги ему мало интересны. В то же время он привык работать за гонорар. Благодаря этому он может позволить себе купить, к примеру, новую машину, сообщает портал souzveche.ru.