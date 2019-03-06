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Группа Prodigy отменила все концерты после смерти своего солиста Кита Флинта

Не состоится запланированное на июль этого года выступление популярной группы и в России.

Группа Prodigy отменила все концерты после смерти своего солиста Кита Флинта
Кит Флинт. фото: globallook

После того, как стало известно о смерти солиста популярной во всем мире группы Prodigy, британский коллектив отменил все свои выступления. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook. В плотном концертном графике группы было запланировано и выступление в России. Оно, по информации РИА Новости, должно было состояться в июле этого года в московском Парке Горького в рамках фестиваля Park Live.

Напомним, солиста Prodigy Кита Флинта не стало 4 марта. Тело певца было найдено в его в доме в графстве Эссекс. Правоохранители и медики подтвердили, что музыкант свел счеты с жизнью. Одной из возможных причин суицида знакомые с ситуацией люди называют недавний разрыв Флинта со своей супругой, после которого он впал в депрессию.

Кстати, новость о кончине солиста британской группы стала шоком для многих, в том числе известных личностей во всем мире. Многие российские знаменитости и звезды сделали по этому поводу специальные посты на своих страницах в Instagram. А актриса Любовь Толкалина вспомнила о своей встрече с Китом Флинтом.

«Как же так, парни. Кит, сообщи нам свой новый адресок, что ли… Я реально рыдаю полночи», — призналась своим поклонникам артистка.

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группа ProdigyКит Флинтотмена концертов

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Группа Prodigy отменила все концерты после смерти своего солиста Кита Флинта
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