Группа Prodigy отменила все концерты после смерти своего солиста Кита Флинта

Не состоится запланированное на июль этого года выступление популярной группы и в России.

После того, как стало известно о смерти солиста популярной во всем мире группы Prodigy, британский коллектив отменил все свои выступления. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook. В плотном концертном графике группы было запланировано и выступление в России. Оно, по информации РИА Новости, должно было состояться в июле этого года в московском Парке Горького в рамках фестиваля Park Live.

больше по теме Вокалист The Prodigy Кит Флинт соревновался в беге за два дня до смерти По словам очевидцев, певец был весел и в прекрасной форме.

Напомним, солиста Prodigy Кита Флинта не стало 4 марта. Тело певца было найдено в его в доме в графстве Эссекс. Правоохранители и медики подтвердили, что музыкант свел счеты с жизнью. Одной из возможных причин суицида знакомые с ситуацией люди называют недавний разрыв Флинта со своей супругой, после которого он впал в депрессию.

Кстати, новость о кончине солиста британской группы стала шоком для многих, в том числе известных личностей во всем мире. Многие российские знаменитости и звезды сделали по этому поводу специальные посты на своих страницах в Instagram. А актриса Любовь Толкалина вспомнила о своей встрече с Китом Флинтом.

«Как же так, парни. Кит, сообщи нам свой новый адресок, что ли… Я реально рыдаю полночи», — призналась своим поклонникам артистка.