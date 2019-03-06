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Максим Галкин признался, что запел с легкой руки Аллы Пугачевой

Именно Примадонна дала ему советы, как нужно правильно вести себя на сцене.

Максим Галкин признался, что запел с легкой руки Аллы Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева/Фото: globallook

Известный телеведущий Максим Галкин признался, что много лет назад он запел с легкой руки своей супруги Аллы Пугачёвой. Именно она дала ему советы, как вести себя на сцене, одеваться, чтобы понравиться зрителю. В то же время юморист уверен, что никогда не сможет быть равным на сцене со своей супругой, «потому что величины такого масштаба на просторах России еще не родилось».

Шоумен уверен, что никогда не наступят времена, когда о Пугачёвой будут говорить «жена Галкина». В то же время Примадонна в качестве шутки порой этим пользуется. Недавно на юбилее Ирины Муравьевой она сказала, то является женой популярного артиста. Сам ведущий воспринял эти слова как кокетство. Он признался, что в тот момент ему, конечно, было приятно.

Максим Галкин добавил, что в 2002 году у них была единственная ссора с Пугачёвой и они полдня не разговаривали. Он первым пошел на примирение. С тех пор у них не возникает конфликтов. Юморист считает, что в их семье главная Пугачёва. Однако, когда приходят гости, она садит юмориста во главу стола и подчеркивает, что он хозяин дома, сообщает «Комсомольская правда».

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Алла ПугачеваМаксим Галкинсемейные отношения

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Максим Галкин признался, что запел с легкой руки Аллы Пугачевой
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