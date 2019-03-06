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Анне Хилькевич поход в салон красоты поднял настроение

Актриса осветлила и подстригла волосы.

Анне Хилькевич поход в салон красоты поднял настроение
Анна Хилькевич https://www.instagram.com/annakhilkevich/

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич похвасталась в своем аккаунте в Instagram свежей прической. Актриса выложила фото, на котором она в обновленном образе рядом со своим стилистом, который поработал над ее волосами.

Слишком сильно избавляться от длины и менять кардинально цвет Хилькевич не стала, ограничившись легкими переменами к весне. Актриса немного осветлила волосы и сделала стрижку чуть короче.
Хилькевич призналась в подписи к фото, что долго сомневалась, краситься ей или оставить волосы такими, какие есть.

В итоге, по ее словам, она решила и красить, и стричься, и не пожалела, поход в салон красоты поднял ей настроение. Поклонники обновленный образ оценили, многие отметили, что на фото Хилькевич выглядит очень натурально. «Вам натуральность больше к лицу», «Очень красиво, вам так идет», «Даже не знаю, что белее, его волосы или зубы», — написали поклонники в комментариях.
В последние дни и другие звезды отечественного шоубизнеса озадачились сменой образа к весне. Так, накануне новую прическу показала Мария Кожевникова и даже Сергей Лазарев обновил стрижку и похвастался своим улыбчивым мастером.

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Анне Хилькевич поход в салон красоты поднял настроение
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