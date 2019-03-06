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Малышева принесла в студию на запись программы «Жить здорово» макет своей головы

Таким образом она решила рассказать о болезни Альцгеймера.

Малышева принесла в студию на запись программы «Жить здорово» макет своей головы
Елена Малышева. фото: globallook.com

Известная телеведущая Елена Малышева не так давно оказалась в эпицентре обсуждения своих коллег из мира шоу-бизнеса. Многие звезды были в шоке от «танца матки», который был продемонстрирован в студии ее программы «Жить здорово». Сама телеведущая отметила, что не видит в этом ничего страшного. По ее мнению, только в таком формате можно донести до зрителей насущные проблемы со здоровьем, которые касаются каждого.

Между тем Малышева, судя по всему, решила продолжать шокировать зрителей. Так на запись очередной программы «Жить здорово» она принесла макет собственной головы. Другие соведущие поступили также.

Малышева в эфире программы заметила, что болезнь Альцгеймера очень опасна. Если вдруг у кого-то случился этот ужасный недуг, то хотелось бы иметь запасную голову. Ведущая отметила, что страдающие этой болезнью могут и не вспомнить своих близких.

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Малышева принесла в студию на запись программы «Жить здорово» макет своей головы
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