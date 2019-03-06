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«Дома правит маленький хозяин»: Нюша из-за ребенка не стала брать щенка

Певица призналась, что хотела привезти из Красноярска хаски.

«Дома правит маленький хозяин»: Нюша из-за ребенка не стала брать щенка
Нюша https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша призналась, что во время своей поездки на Универсиаду в Красноярск она хотела взять себе щенка хаски, но не смогла. Звезда после выступления на открытии провела время с собаками, и опубликовала несколько снимков, после чего поклонники стали спрашивать ее, взяла ли она себе одного щенка.

Но певица не смогла взять питомца из-за маленького ребенка, она родила совсем недавно дочь, и пока, видимо, не готова взять животное. Нюша написала в своем аккаунте в Instagram, что ей очень хотелось взять собаку, но пока это невозможно. Нюша также рассказала, что это был первый раз, когда она видела настоящих хаски, и даже каталась с ними на санях по реке Мана.

«Таааак хотелось забрать не одного, а всех с собой… но пока что, к сожалению, не могу… В будущем очень хочется. Дома правит маленький хозяин», — написала Нюша под еще одним снимком с собаками из Красноярска. Звезда призналась, что ей очень понравилась сибирская природа, и вид на Енисей со смотровой площадки.

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КрасноярскНюшаУниверсиада

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«Дома правит маленький хозяин»: Нюша из-за ребенка не стала брать щенка
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