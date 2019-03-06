Меган Маркл и Кейт Миддлтон блистали на приеме в честь принца Чарльза в нежных и роскошных нарядах

Накануне, 5 марта, в Букингемском дворце в Лондоне было очень шумно, людно и торжественно. Королева Елизавета II организовала большой официальный прием в честь 50-летия службы своего сына принца Чарльза, на котором собрались все «сливки» британского общества и, конечно, сами члены королевской британской семьи.

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Как всегда, особо пристальное внимание гостей было приковано к Кейт Миддлтон, жене принца Уильяма, и супруге его младшего брата Гарри Меган Маркл. А она, надо отметить, просто блистали. Так, Кейт появилась на публике в нежно-голубом платье средней длины с пышными, объемными рукавами и светлых замшевых лодочках Emmy London. Образ дополнял клатч Alexander McQueen, который был подобран в тон платью, и серьги Aquamarine.

А вот на Меган Маркл было роскошное жаккардовое платье, украшенное расшитыми серебристыми и золотистыми цветочными узорами. Поверх него герцогиня Сассекская одела белый плащ Amanda Wakeley. На ногах — розовые лодочки Paul Andrews. Модный ансамбль герцогиня дополнила клатчем Wilbur&Gussie бронзового оттенка.

О каких-либо намеках на споры или соперничество между двумя 37-летними герцогинями британская пресса не сообщает. Да и снимки приема, появившиеся в социальных сетях, демонстрируют, что хорошее настроение никому из гостей омрачено не было.