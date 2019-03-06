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Лобода резко ответила поклоннице раскритиковавшей ее за жалобы на жизнь

Певица заявила, что нужно много трудится, чтобы было на что покупать еду.

Лобода резко ответила поклоннице раскритиковавшей ее за жалобы на жизнь
Светлана Лобода https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода в комментариях на своей странице в Instagram вступила в перепалку с поклонницей, которая раскритиковала певицу за жалобы на жизнь. Лобода написала в соцсети, что в первый день тура по США и Канаде она по традиции устроила шопинг по любимым магазинам. Ниже она дописала: «Как сложно жить».

Эта фраза не понравилась одной из поклонниц Лободы. Девушка написала звезде, что сложно жить, «когда не на что поесть купить». Она написала, что выбирать «дорогущие шмотки» — проще простого.

Светлана Лобода
Светлана Лобода https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Реакция поклонницы, похоже, обидела певицу. Она решила ответить на этот комментарий. И указала фанатке, что для того, чтобы было на что жить, «нужно очень много трудиться». Ответ Лободы собрал почти 500 лайков. Но многим поклонникам не понравилась такая реакция Лободы. «Будьте внимательней к фразам, которые пишете. Не вся аудитория находится на, хотя бы, среднем уровне заработков», «Зря вы так!», «сытый голодного не разумеет. Можно трудится и очень много, а деньги не идут и все тут», — написали поклонники в ответ на фразу Лободы.

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Лобода резко ответила поклоннице раскритиковавшей ее за жалобы на жизнь
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