Лобода резко ответила поклоннице раскритиковавшей ее за жалобы на жизнь

Светлана Лобода в комментариях на своей странице в Instagram вступила в перепалку с поклонницей, которая раскритиковала певицу за жалобы на жизнь. Лобода написала в соцсети, что в первый день тура по США и Канаде она по традиции устроила шопинг по любимым магазинам. Ниже она дописала: «Как сложно жить».

Эта фраза не понравилась одной из поклонниц Лободы. Девушка написала звезде, что сложно жить, «когда не на что поесть купить». Она написала, что выбирать «дорогущие шмотки» — проще простого.



Реакция поклонницы, похоже, обидела певицу. Она решила ответить на этот комментарий. И указала фанатке, что для того, чтобы было на что жить, «нужно очень много трудиться». Ответ Лободы собрал почти 500 лайков. Но многим поклонникам не понравилась такая реакция Лободы. «Будьте внимательней к фразам, которые пишете. Не вся аудитория находится на, хотя бы, среднем уровне заработков», «Зря вы так!», «сытый голодного не разумеет. Можно трудится и очень много, а деньги не идут и все тут», — написали поклонники в ответ на фразу Лободы.