Максим Галкин пошутил, что Алла Пугачёва до сих пор проверяет его чувства к ней

При этом шоумен заметил, что сам он достаточно ревнивый человек.

Известный шоумен и телеведущий Максим Галкин заявил, что его ни на грамм не изменила любовь к Примадонне отечественной сцены Алле Пугачевой. Он считает, что любовь достаточно эгоистичное чувство. Сродни собственничеству. При этом себя Галкин считает достаточно ревнивым человеком. При этом он уверен в себе, поэтому не дает волю эмоциям.

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Галкин в шутку заметил, что его супруга до сих пор проверяет искренни ли его чувства к ней. При этом Примадонна ему полностью доверяет. Сам телеведущий считает, что успеха достиг еще до того, как познакомился с Пугачёвой. И этому, как он заметил, есть объективные подтверждения.

Шоумен заметил, что с приходом в его жизнь Примадонны у него, конечно, повысились ставки. При этом он считает, что родился с ощущением полной самодостаточности. Его актёрское самолюбие никогда не позволит ему «быть при Пугачевой», сообщает «Комсомольская правда».