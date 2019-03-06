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Певица Лолита благодарна Алибасову и Айзеншпису за то, что 20 лет назад они отказались работать с ней

Ведь в противном случае, ей пришлось бы с ними делить деньги.

Певица Лолита благодарна Алибасову и Айзеншпису за то, что 20 лет назад они отказались работать с ней
фото: globallook

Сегодня певица Лолита Милявская востребована, популярна и самодостаточна. Но, как выясняется, так было не всегда. Например, в начале нулевых, почти 20 лет назад, покинув «Кабаре-дуэт «Академию» и расставшись с Александром Цекало, артистка оказалась на творческом распутье.

Искала себя звезда даже на телевидении, став ведущей несколько передач, которые ей явно не подходили и искала способ каким-то образом наладить свою певческую карьеру. За помощью тогда певица обратилась сразу к нескольким известным и успешным продюсерам.

С просьбой взять себя «под крыло» Лолита попросила и ныне покойного Юрия Айзеншписа, который вывел на сцену Диму Билана, а также Бари Алибасова, занимавшегося своим главным детищем – группой «На-на». Как рассказала певица в программе «Наши люди», оба влиятельных продюсера работать с ней отказались.

Тогда отказ от совместной работы звучал для Милявской как приговор, но теперь на эту сложную ситуацию смотрит под другим углом зрения. Сейчас же, не нуждающаяся ни в чьем покровительстве звезда, благодарна продюсерам за это. Иначе, как признается Лолита, ей пришлось бы делиться деньгами.

Не поддалась артистка и новомодному веянию на нездоровую худобу. Потому наотрез отказалась истязать себя диетами, мечтая, чтобы в моду, наконец-то вошли пышнотелые дамы. Теперь, когда ее желание осуществилось, бороться с лишним весом звезда, тем более, не собирается.

Однако, за внешностью своей певица следит внимательно. Она признается, что ровный овал лица и «открытый» взгляд у нее благодаря пластическим хирургам. Но все это, как отмечает Лолита, она делала для себя, а не ради зрителей. Так ей стало легче гримироваться.

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Бари АлибасовЛолита МилявскаяпевицаЮрий Айзеншпис

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Певица Лолита благодарна Алибасову и Айзеншпису за то, что 20 лет назад они отказались работать с ней
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