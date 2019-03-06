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Александр Серов признал внебрачную дочь от молодой поэтессы

Знаменитый певец встречался с девушкой не один месяц.

Александр Серов признал внебрачную дочь от молодой поэтессы
АЛЕКСАНДР СЕРОВ. Фото: Global Look Press

Известный певец, автор хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ заявил, что у него есть внебрачная дочь. Много лет назад музыкант закрутил роман с молодой поэтессой Валентиной Аришиной. Он встречался с дамой не один месяц.

Певец заметил, что девушка была необычайно красива. У нее была прекрасная фигура. Кроме того, в один из вечеров она просто разделать и легла к нему в постель. Естественно, что в тот момент исполнитель не смог удержаться. Он считает, что девушка заранее приготовила пробирку для собирания семян. «Значит она это все всосала в пробирку», — заметил музыкант.

Свою дочь он увидел, когда девочке было уже восемь лет. Он сразу признал ее. Однако Аришина оказалась дамой принципиальной. Она не хочет иметь ничего общего с человеком по фамилии Серов. По словам девушки, музыкант не достоин звания артиста, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что в последнее время вокруг Александра Серова ходят нехорошие слухи. Поговаривают, что у актера было очень много порочных связей по юности. Сейчас актер любит ходить на ток-шоу и рассказывать о своих «былых подвигах». За это он просит немалые деньги с продюсеров телевизионных программ. Впрочем, те нередко соглашаются на условия Серова, потому что понимают, что программы с его участием будут пользоваться успехом у аудитории.

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"Основано на реальных событиях"Александр Сероввнебрачный ребенок

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Александр Серов признал внебрачную дочь от молодой поэтессы
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