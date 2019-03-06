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«Меня сразу привлек сценарий»: Дмитрий Паламарчук рассказал о своей роли в детективе «Реализация»

По словам актера, динамика в картине нарастает, как снежный ком.

«Меня сразу привлек сценарий»: Дмитрий Паламарчук рассказал о своей роли в детективе «Реализация»
Дмитрий Паламарчук/instagram.com/palamarchukdmitrii_official/

В эфире телеканала НТВ 11 марта состоится премьера остросюжетного детектива «Реализация». Надо сказать, что сюжет захватывает с первых минут. Главную роль майора полиции Андрея Красавца исполнил известный актер Дмитрий Паламарчук. В сюжете картины приключения опытного сыщика из Великого Новгорода, у которого очень непростая судьба и который словно рожден для того, чтобы попадать в различные передряги.

У него случился конфликт с криминальным бизнесменом и начальство от греха подальше переводит его на должность обычного участкового в Санкт-Петербург. Таким образом верхушка надеется, что майор полиции спокойно досидит до пенсии. Красавец и сам хочет просто дослужить до пенсии, однако постоянно попадает в различные неприятные истории. Он оказывается втянут в разборки криминальных авторитетов и ему снова приходится вспомнить о своем предназначении в этой жизни. Надо сказать, что главный герой не боится приключений, которые и сами его находят.

«Меня разу привлек сценарий», -заявил Паламарчук. В картине, по его признанию, динамика нарастает, как снежный ком. Сотрудник полиции предан своей работе. При этом страдает его семья. Главный герой уверен в себе и решителен, однако часто это встает ему боком. Главному герою предстоит найти самого себя в этом непростом мире.

Отметим, что Дмитрий Паламарчук начал сниматься в кино, когда еще был студентом. Он сразу привлек к себе внимание. Первая известность к нему пришла, когда он сыграл в картине «Тронутые». Два года он служил в Александровском театре. Затем он стал сотрудничать с различными театрами, переквалифицировавшись в свободного актера.

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"Реализация"Дмитрий ПаламарчукНТВ

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«Меня сразу привлек сценарий»: Дмитрий Паламарчук рассказал о своей роли в детективе «Реализация»
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