Рита Дакота отказалась от записи новой песни из-за обвинений в «нытье»

Певица призналась, что теперь она боится честно выражать свое мнение в соцсетях.

Похоже, певица Рита Дакота в своем творчестве очень сильно ориентируется, в том числе, и на мнение своих подписчиков в социальной сети Instagram. Это подтверждает последнее заявление звезды, которое она также в своем аккаунте.

По словам Риты, она устала от критики комментаторов, которых, походя, нелестно оценивают ее посты, отмечая, что им надоело вечное нытье певицы. Это, подчеркивает Дакота, самое частое, что она читает под своими публикациями.

Именно поэтому, как признается певица, она уже не может честно и откровенно делиться с фантами своими мыслями, рассуждать на интересующие, в том числе и философские, темы. И более того, из-за упреков в «нытье» она отказалась от записи новой композиции «Не умеешь любить», потому что и ее, уверена звезда, комментаторы сочли бы все тем же нытьем.

«Потому что устала от хейта и берегу свой маленький хрупкий мирок, заботливо склеенный по осколочкам, защищаю его как могу», – объяснила свое решение Рита.

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С образом вечной жертвы отныне она ассоциироваться не хочет, потому ни в творчестве, ни в соцсетях поклонники больше не увидят и не услышат от нее искренности, воспринимаемой за слабость, и длинных философских постов, расцениваемых, как жалобы на жизнь.

Напомним, Рита Дакота очень тяжело переживает разрыв со своим бывшим мужем Владом Соколовским. Его уход стал для певицы настоящим ударом, тем более, что теперь певице приходится одной воспитывать малышку Мию, которая, по утверждениям некоторых, копия папы.