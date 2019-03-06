Жителей России защитят от квартирных рейдеров

Уже этой весной депутаты Госдумы могут принять закон, запрещающий продажу микродолей в жилых помещениях.

Депутат Государственной Думы Игорь Торощин заявил, что квартирное рейдерство в России зашло настолько далеко, что его уже часто называют особо опасной формой терроризма.

больше по теме В России могут ввести ограничение на количество домашних животных в квартирах Депутат Владимир Петров направил соответствующее предложение министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиру Якушеву.

Тревогу законодателя подтверждает и статистика правоохранителей. Из 6755 зарегистрированных в 2018 году фактов мошеннических действий в сфере недвижимости раскрыто было меньше половины — 3196 случаев.

Потому, отмечает народный избранник, уже в весеннюю сессию нижняя палата парламента страны может принять законопроект, который, по предположениям разработчиков не даст «профессиональным соседям» законного основания вторгаться в квартиры россиян.

Главная норма документ заключается в том, что впредь в стране запретят образование доли в праве общей собственности на квартиру, если эта доля — меньшей площади, чем учетная норма жилого помещения. Соответственно и сделок по продаже или дарению таких далей не будет.

Пока же юристы и собственники находят законодательные лазейки, чтобы обойти уже действующую сегодня ст.250 Гражданского кодекса о преимущественном праве покупки, пишут «Известия».