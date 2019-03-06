«Как русская женщина умеет любить!»: Екатерина Гусева готовится покорить Америку

Роман «Анна Каренина», написанный мировым классиком Львом Толстым еще в позапрошлом веке, остается актуальным и по сей день. Причем интерес к нему проявляют не только читатели по всему миру, но и режиссеры театра и кино. Одна из последних постановок по мотивам знаменитого произведения – российский мюзикл, премьера которого состоялась в 2016 году с Екатериной Гусевой в главной роли.

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Успех постановки оказался настолько большим (каждый спектакль неизменно проходит при аншлаге), что в прошлом году авторы решили создать киноверсию спектакля. Тогда же состоялись первые показы в российских городах и в Южной Корее. Теперь же, фильм предстоит увидеть жителям нескольких крупных мегаполисов в США и Великобритании.

Как признается сама Екатерина, этому событию она безмерно счастлива, ведь теперь и зарубежная публика сможет увидеть и почувствовать, как русская женщина умеет любить.

«Зрителям гарантировано полное погружение в историю, во многом благодаря правдивой, эмоциональной игре актеров. Такой энергетики, как в «Анне Карениной», ни в каком фильме не ощутишь!» — продолжает звезда.

Как отмечает издание 7days, киноверсия «Анны Карениной» представляет собой уникальное сочетание обычной съемки спектакля и приемов, используемых в большом кинематографе. Благодаря этому цветовая гамма и четкость изображения принципиально иными.