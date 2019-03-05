В Мексике порноактер Билл Бейли погиб, упав с лестницы в отеле

Американский порноактер Билл Бейли погиб в Мексике, упав с лестницы в гостинице будучи в пьяном состоянии.

Как информирует портал AVN, актер фильмов для взрослых приехал в Мехико на выставку Expo Sexo y Erotismo 2019. Весь день мужчина выпивал, а вечером он случайно перевалился через перила лестницы в отеле, где он остановился вместе со своей подругой. Бейли разбился насмерть, упав с высоты четвертого этажа.

Сотрудники американского посольства, а также представитель актера изучили видео с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что смерть Билла — это несчастный случай. Никакого насилия в отношении него совершено не было.

Биллу Бейли было 38 лет, за свою карьеру он принял участие в более чем 1,7 тысяч фильмов для взрослых. Совсем недавно он удостоился премии AVN Awards, которая считается аналогом «Оскара» в порнографии.