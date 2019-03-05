«Рыдаю полночи»: Любовь Толкалина рассказала о встрече с вокалистом The Prodigy Китом Флинтом

Смерть лидера The Prodigy Кита Флина произошла 4 марта. Участники группы уверены, что их друг покончил с собой. Соседи удивляются произошедшему – за два дня до кончины Кит Флин выглядел бодрым и даже пробежал 5 километров. Однако перед смертью певец расстался с женой и выставил свой дом на продажу, что вызывает много вопросов.

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После того, как музыкант ушёл из жизни, Любовь Толкалина решила вспомнить, как познакомилась с Китом Флином лично. Тогда она попала за кулисы концерта The Prodigy в Москве благодаря Гоше Куценко. Охранник заметил Толкалину и хотел вывести, но Кит Флин заступился за неё, сказав, чтобы она стояла за кулисами и никуда не уходила. По словам Толкалиной, у неё «не хватило духа остаться», потому что она сильно испугалась.

Звезда скорбит по ушедшему музыканту: «Самые жесткие и крутые электронщики моей юности… Как же так, парни. Кит, сообщи нам свой новый адресок, что ли… Я реально рыдаю полночи». Подписчики согласились с Толкалиной, что Кит Флин рано ушёл из жизни.