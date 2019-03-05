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Арнольд Шварценеггер воюет за права на «Конана Варвара»

Знаменитый актёр хочет переснять фильм, в котором исполнил главную роль, но права на персонажа принадлежат другому человеку.

Арнольд Шварценеггер воюет за права на «Конана Варвара»
Арнольд Щварценеггер. фото: globallook

Актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер запомнился зрителям благодаря роли Терминатора, но также он известен участием в фильме «Конан-варвар» 1982 года. Недавний ремейк со звездой «Игры престолов» и «Аквамена» Джейсона Момоа провалился в прокате, так что Шварценеггер хочет снять продолжение знаменитого фэнтези.

К сожалению, производство фильма сталкивается с задержками. Дело в том, что правами на Конана Варвара владеет «некий молодой человек», который пытался сделать из франшизы сериал, пытался договориться с Netflix, но у него ничего не получалось. Арнольд Шварценеггер пытался вести с ним переговоры, но пока безуспешно.

Актёр надеется, что в будущем владелец прав согласится с его предложением снять продолжение фильма. По словам Шварценеггера, он сыграл бы 70-летнего короля Конана, которому надоело сидеть на троне, и после появления врага Конан Варвар отправится в приключение. Актёр заметил, что концепция фильма давно готова, и готов рассматривать разные предложения, передаёт сайт thearnoldfans.com.

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"Конан Варвар"Netflixавторские праваАрнольд Шварценеггер

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Арнольд Шварценеггер воюет за права на «Конана Варвара»
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