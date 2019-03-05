Минкультуры объяснило, почему Агутин не может получить звание народного артиста

Певец сильно расстроился, что его не наградили к юбилейной дате.

Леонид Агутин был ошарашен тем, что к 50-летию ему так и не вручили звание «Народный артист РФ». Не смотря на то, что певец выступает на сцене не один десяток лет, желание на юбилей Министерство культуры так и не исполнило.

Сам артист считает, что просто попал под новую политику более вдумчивой раздачи званий. Однако Минкультуры заявило, что дело в другом: Агутин уже был награждён орденом Дружбы. Согласно правилам, он всё ещё может получить «народного артиста», но только через пять лет, то есть не раньше 2023 года.

Также в пресс-службе отметили, что «народный артист» присваивается не ранее, чем через 10 лет после других званий – «Заслуженный деятель искусств РФ» или «Заслуженный артист РФ». По сообщениям Микнультуры, орден Дружбы, который ранее получил Агутин, стоит выше звания «Народный артист РФ», передаёт ТАСС.