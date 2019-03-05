Хабенский сыграет в новом фантастическом фильме Анны Меликян

Константин Хабенский сыграет главную роль в новой фантастической картине Анны Меликян под названием «Фея». Актер в этом фильме станет владельцем империи по производству компьютерных игр.

Сама режиссер признается, что кинокартина будет представлять собой смесь реальности и компьютерной графики.

«Как это будет до конца выглядеть, я ещё не знаю», — отметила Меликян, но она обещает, что этот проект будет фантастически интересным.

Согласно сюжету, успешный бизнесмен, которого играет Хабенский, приходит в храм и видит фреску Андрея Рублева. Внезапно предприниматель обнаруживает невероятное сходство изображения с собой, и после этого момента его жизнь кардинально меняется. Он начинает посещать сеансы гипноза, в ходе которых начинает путешествовать по своим прошлым жизням, пишет журнал «7 дней».

Почему фильм называется именно «Фея» — его создатели пока не раскрывают, объясняя это интригой. Примерная дата выхода кинокартины на большие экраны пока не называется.

Ранее мы писали, что Константин Хабенский озвучит полководца Александра Суворова в новом анимационном фильме.