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Алёна Апина назвала Ольгу Бузову скучной на съёмках «90-е. Весело и громко»

Исполнительница хита «American Boy» считает, что в девушке должна быть «крокодилинка, которая цепляет».

Алёна Апина назвала Ольгу Бузову скучной на съёмках «90-е. Весело и громко»
Ольга Бузова и Алёна Апина. фото: globallook

Звезда 90-х Алёна Апина участвовала в съёмках ролика, который приурочен к выходу сериала «90-е. Весело и громко» на СТС. Атмосфера тех времён на съёмочной площадке объединила знаменитостей прошлого десятилетия.

Во время съёмок Алёна Апина призналась, что очень не хочет быть похожа на Ольгу Бузову. По её словам, у телеведущей и певицы всё «волосок к волоску», что у звезды 90-х никогда не получится. Однако Апина не стремится к подобному, ведь быть такой скучно.

«В девушке должна быть «крокодилинка», которая цепляет, иначе становится тоскливо и глянцево. Нужно эти крючочки оставлять в своём образе, музыке, стиле и во всём, что делаешь», — рассказала Алёна Апина пресс-службе телеканала СТС.

Сериал «90-е. Весело и громко» показывает время малиновых пиджаков, пейджеров и криминальных авторитетов. Гитаристы Вася и Паша, студентка Женя, десантник Боб и преподаватель классического вокала Птицын собираются, чтобы создать рок-группу. Окунуться в атмосферу 90-х можно 25 марта в 20:00 на СТС.

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«90-е. Весело и громко»Алена АпинаОльга Бузова

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Алёна Апина назвала Ольгу Бузову скучной на съёмках «90-е. Весело и громко»
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