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Мужчины признались, что чаще всего дарят женщинам на Восьмое марта

В этом году большинство преподнесет своей прекрасной половинке косметику и ювелирные украшения, но есть и те, кто сделал ставку на поход в KFC.

Мужчины признались, что чаще всего дарят женщинам на Восьмое марта
Мужчины признались, что будут дарить женщинам на 8 Марта. ФОТО: Кристина Бражникова/КП

До Восьмого марта осталось совсем немного, и мужчины старательно придумывают чем порадовать прекрасную половину человечества. Эксперты сервиса «Авито» провели опрос среди своих клиентов и выяснили, какие подарки чаще всего выбирают мужчины. На первом месте косметика и парфюмерия. В пользу такого презента сделали выбор 35% респондентов. Чуть меньше – 31% подарит ювелирные украшения, а 21% — подарочные сертификаты. Замыкает самые популярные подарки бытовая техника, ее предпочитают дарить 15% мужчин.

Но далеко не все идут известной тропой. Многие готовы придумать оригинальный презент, например, прыжок с парашютом, портрет президента в рамке, заботу и внимание, поход в KFC или набор для хобби, электромассажер, мягкую игрушку, пишет РИА Новости.

Активнее всего настроены мужчины в возрасте от 36 до 45 лет. К Международному женскому дню готовятся 94% респондентов в этом возрасте.

Кстати, самая популярная ценовая категория подарка от 1 до 3 тысяч рублей (34%), менее тысячи – 20%, от трех до пяти тысяч рублей – 19%. 11% счастливиц получат презент стоимостью от пяти до 10 тысяч рублей, еще столько же находятся в подвешенном состоянии, так как их мужчины еще не подбили бюджет, а 6% готовы направить на это дело и больше 10 тысяч, пишет сайт argumenti.ru.

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Мужчины признались, что чаще всего дарят женщинам на Восьмое марта
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