Дети Маргариты Тереховой выгнали сиделку матери, которая присматривала за актрисой семь лет

Дети Маргариты Тереховой приняли решение уволить сиделку их матери Марию Диброву, которая семь лет ухаживала за сраженной болезнью Альцгеймера актрисой. Об этом сообщила сама Диброва.

По ее словам, для советской и российской артистки решили найти сиделку помоложе. Мария призналась, что когда ей сказали об увольнении, то она была просто шокирована этой новостью.

«Когда мне сказали, что они находят новую, помоложе, и в моих услугах не нуждаются, я была в шоке», — приводит слова бывшей помощницы Маргариты Тереховой портал StarHit.

Диброва вспоминает, что ей практически сразу удалось найти общий язык с актрисой. Когда она появилась в их доме, то Терехова была еще в сознании, у нее была одна из первых фаз заболевания.

Ранее дочь актрисы Анна Терехова сообщила журналистам, что сейчас ее мать почти не встает самостоятельно и не разговаривает. Анна с горечью сказала о том, что ей очень не хватает маминых советов.

Напомним, что у Маргариты Тереховой диагностировали болезнь Альцгеймера. С 2005 года она не выступает в театре и не играет в кино.