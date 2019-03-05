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ФАС усмотрела нарушения в рекламном ролике с участием Филиппа Киркорова

Вопросы у антимонопольного ведомства возникли, конечно же, не к исполнителю, а к содержанию ролика и обещаниям, которые получает потребитель.

ФАС усмотрела нарушения в рекламном ролике с участием Филиппа Киркорова
ФАС усмотрела нарушения в рекламе с участием Филиппа Киркорова. ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=7t8Usqy3nO4

Федеральная антимонопольная служба РФ заинтересовалась рекламным роликом средства от боли в горле. Тот самый препарат, который рекламирует Филипп Киркоров, напевая мотив своей известной песни про синее настроение.

Специалисты службы посмотрели и проанализировали ролик и пришли к выводу, что компания Johnson& Johnson нарушила закон «О рекламе», предлагая потребителю препарат «Гексорал». Об этом говорится в пресс-релизе Федеральной антимонопольной службы.

Потребителю рассказывают о том, что «Гексорал» лучше всего уменьшает боль в горле. Но в тоже время, никаких сравнительных характеристик не приводится, которые бы указывали на обоснование слов «лучший» и №1».

Пояснение на основании чего «Гексоралу» присвоили статус «Болезнетушитель № 1» говорит о том, что самый популярный он в линейке компании, а сама надпись занимает менее 2% от рекламной площади. Демонстрируется она всего три секунды, не оставляя потребителю шансов прочитать и понять, о чем идет речь.

«Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона», — добавили в ФАС.

От компании Johnson& Johnson потребовали  устранить выявленные нарушения, сообщает телеканал «360».

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Тэги:

лекарстворекламаФАСФилипп Киркоров

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ФАС усмотрела нарушения в рекламном ролике с участием Филиппа Киркорова
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