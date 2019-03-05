НОВОСТИ

Хлои Кардашян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном

Знаменитости пришлось принять правду и переключить злость с предположительной любовницы на бывшего возлюбленного.

Хлои Кардашян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
Хлои Кардашян. фото: globallook

Скандал вокруг Хлои Кардашян разгорелся после того, как её возлюбленного и отца дочки Тру Тристана Томпсона заметили с подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Томпсон изменял Кардашян и раньше, но теперь Хлои не намерена его прощать. Она направила гнев не только на бывшего возлюбленного, но и на его пассию.

Джордин Вудс попыталась защититься, хоть это было и непросто: клан Кардашян-Дженнер лишил девушку работы. Ей пришлось прийти на передачу «Red Table Talk», чтобы поделиться своей версией событий. Как рассказала Джордин, у неё не было никакой интимной связи с Тристаном Томпсоном, и спортсмен сам поцеловал её в губы, но та решила сделать вид, что ничего не произошло.

Во время просмотра передачи Хлои Кардашян злилась на Джордин и обвиняла её во лжи. Но позже подписчики знаменитости напомнили ей, что Тристан Томпсон виноват не меньше, если не больше, чем Джордин, однако такую ненависть не получает.

Позже Хлои опубликовала в Twitter объяснения поклонникам: «Это было тяжело и больно, что меня предал тот, кто был близок ко мне. Кто-то, кого я люблю и отношусь как к маленькой сестренке. Но Джордин не виновата в распаде моей семьи. Это была вина Тристана».

Хоть Хлои и простила Джордин, но отписалась в соцсетях как от неё, так и от Тристана Томпсона.

Вам может быть интересно:

Джордин Вудс так и не извинилась перед Хлои Кардашян Джордин Вудс уверена, что семейство Кардашян хочет ее «уничтожить» Джордин Вудс списала интрижку с Тристаном Томпсоном на алкогольное опьянение

Тэги:

Джордин Вудсизменаобвинения в изменахТристан ТомпсонХлои Кардашян

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хлои Кардашян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном
Интересно?
Поделись с друзьями: