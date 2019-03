Хлои Кардашян простила Джордин Вудс и рассталась с Тристаном Томпсоном

Скандал вокруг Хлои Кардашян разгорелся после того, как её возлюбленного и отца дочки Тру Тристана Томпсона заметили с подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Томпсон изменял Кардашян и раньше, но теперь Хлои не намерена его прощать. Она направила гнев не только на бывшего возлюбленного, но и на его пассию.

Джордин Вудс попыталась защититься, хоть это было и непросто: клан Кардашян-Дженнер лишил девушку работы. Ей пришлось прийти на передачу «Red Table Talk», чтобы поделиться своей версией событий. Как рассказала Джордин, у неё не было никакой интимной связи с Тристаном Томпсоном, и спортсмен сам поцеловал её в губы, но та решила сделать вид, что ничего не произошло.

Во время просмотра передачи Хлои Кардашян злилась на Джордин и обвиняла её во лжи. Но позже подписчики знаменитости напомнили ей, что Тристан Томпсон виноват не меньше, если не больше, чем Джордин, однако такую ненависть не получает.

What’s been harder & more painful is being hurt by someone so close to me. Someone whom I love & treat like a little sister. But Jordyn is not to be blamed for the breakup of my family. This was Tristan’s fault.

— Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019