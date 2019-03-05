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Ольга Бузова рассказала, как она обычно готовится к выступлениям

Телеведущая приезжает заранее, чтобы походить по сцене.

Ольга Бузова рассказала, как она обычно готовится к выступлениям
Ольга Бузова / www.instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова — многогранная личность. Она не только телеведущая, певица, но и актриса театра, поэтому к выступлениям на сцене ей не привыкать.

В этот раз на своей странице в Instagram бывшая участница «Дома-2» рассказала о том, как она готовится к выступлению на сцене перед спектаклем «Мужчина нарасхват», где она играет одну из главных ролей.

«Перед спектаклем я всегда приезжаю заранее, хожу по сцене, чувствую зал, который скоро наполнится вашими улыбками и смехом», — рассказала своим подписчикам в соцсети 33-летняя Бузова.

Стоит отметить, что некоторые комментаторы под снимком возмущенно написали о том, что спектакль «Мужчина нарасхват» сильно задерживается.

«Позор!!! 19.45 так и не начали!!!! Из трёх дней спектакля всех собрали в один!! Полупустой зал», «Ну выходите. Зритель ждёт», «Почему задерживаете спектакль уже почти на час? Это неуважение к зрителям», — возмутились подписчики.

Ранее мы писали, что интернет-пользователи раскритиковали Бузову за излишнюю худобу.

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Ольга Бузова рассказала, как она обычно готовится к выступлениям
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