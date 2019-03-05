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Дочь Дмитрия Маликова выбрала короткое платье для посещения Большого театра

Поклонники отметили, что Стефания в таком образе очень похожа на свою маму.

Дочь Дмитрия Маликова выбрала короткое платье для посещения Большого театра
Стефания Маликова. фото: instagram.com/steshamalikova/

Недавно дочь Дмитрия Маликова Стефания отпраздновала свой день рождения. Девушке исполнилось 19 лет. В столь юном возрасте она уже обладает утонченным вкусом. Многие следят за тем, каким нарядам она отдает предпочтение, чтобы не упустить модные тренды. На минувших выходных девушка решила выйти в свет. Она посетила Большой театр, где насладилась балетом «Лебединое озеро».

Перед началом сеанса Стефания также поужинала. В театре дочь певца появилась в коротком сером платье с длинными рукавами. Свой образ она дополнила туфлями на шпильке. «Воскресенье. Большой театр. Произведение — без которого невозможно представить русское балетное искусство!» — написала девушка в соцсети, поделившись отрывками постановки, а также своим фото.  Поклонники обратили внимание на наряд Стеши. Многие решили, что в нем она очень сильно похожа на свою маму.

«На этой фотографии вы безумно похожа на маму», «Какое платье. И Стеша такая утонченная», «Платье мамино?», «Мамина копия маленькая», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что не всегда Стефания выбирает подходящие наряды для светских мероприятий. Ранее фанаты ее не раз подвергали критике за то, что она облачалась в наряды не по возрасту. Однако на замечания злопыхателей девушка не обращает внимания.

фото: instagram.com/steshamalikova/

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обществоСтефания Маликова

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Дочь Дмитрия Маликова выбрала короткое платье для посещения Большого театра
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