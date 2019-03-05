Анна Седокова снялась в новой фотосессии с детьми в Дубае

Перед концертом певица поделилась в Instagram снимком с дочерью и сыном.

Анна Седокова 7 марта проведёт концерт в Дубае. Подписчикам в Instagram певица обещала после выступления наполнить их ленту сочными снимками. Однако Седокова до концерта опубликовала снимок у моря с дочерью Алиной и сыном Гектором.

Певица для фотосессии выбрала себе и дочери блестящие платья ярких цветов. Снимок Седокова подписала цитатой Габриэля Гарсиа Маркеса: «Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье».

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Подписчики остались в восторге от семейного фото. Некоторые поклонники спутали дочь Анны Седоковой с её подругой. «От осинки не родятся апельсинки. Ну все красивые», «Мама и дочка как сестры», «Какая прелестная дочка-красавица. Алина — юная Синди Кроуфорд», «Гектор похож на Маколея Калкина в детстве, только щёчки больше», — хвалили фото подписчики певицы. Также фанатов Седоковой смутил тот факт, что на семейном фото нет третьей дочери – Моники.