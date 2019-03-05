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Появились подробности финальной серии 8 сезона «Игры престолов»

Битва с Королём ночи у Винтерфелла собрала 750 человек и снималась 11 недель.

Появились подробности финальной серии 8 сезона «Игры престолов»
Кадр из 8 сезона "Игры престолов". фото: Helen Sloan/HBO

Поклонники с нетерпением ждут заключительный 8 сезон «Игры престолов», выход которого анонсирован 15 апреля. Создатели сериала всеми силами скрывают подробности сюжета, но информация появляется в СМИ. Последняя серия «Игры престолов» закончится битвой у Винтерфелла с Королём ночи. Эта битва будет самой длительной в истории кино – сериал побил рекорд фильма «Властелин колец: две крепости».

Для съёмок финальной серии потребовалось 11 недель. Более 750 человек участвовали в постановке. Мейси Уильямс, сыгравшая Арью Старк, за несколько месяцев до съёмок битвы начала тренировки, но призналась, что сниматься тяжело. Одна из актрис потеряла сознание во время «битвы», а также у одного из участников съёмочной команды появился приступ астмы после того, как включили дым-машину с парафином и рыбьим жиром.

Съёмки проходили ночью в сельской местности. Температура доходила до -30 градусов. Актёры и съёмочная команда работали под ледяным ветром, дымом и с грязью по щиколотку. Создатели сериала не доверяют даже коллегам по съёмочной площадке: только те, кто имеет специальный значок «Эпизод 6» могли участвовать в съёмках битвы.

«Это был самый неприятный опыт в «Игре престолов». Настоящее испытание, очень неприятное. Ты ложишься спать в 7 утра, встаёшь в полдень, чувствуешь себя потерянным, ничего не можешь делать, но нужно возвращаться. У тебя нет жизни вне сериала», — рассказал «ветеран боевиков» Иэн Глен, сыгравший сира Джораха Мормонта, изданию Entertainment Weekly.

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"Игра Престолов - 8"Иэн ГленМейси Уильямс

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Появились подробности финальной серии 8 сезона «Игры престолов»
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